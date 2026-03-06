Politik

Mehr Flexibilität für Kliniken: Bundestag verabschiedet Anpassungen zur Krankenhausreform

Der Bundestag hat nach monatelangen Verhandlungen weitreichende Änderungen an der umstrittenen Krankenhausreform beschlossen. Das Parlament nahm den Gesetzentwurf der Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) an, um den Kliniken und Planungsbehörden mehr Spielraum bei der Umsetzung vor Ort zu geben. Damit reagiert die aktuelle schwarz-rote Koalition auf die Kritik an der ursprünglichen „Revolution“, die Ende 2024 noch unter der Vorgängerregierung und dem damaligen Minister Karl Lauterbach (SPD) auf den Weg gebracht worden war.