Politik

Iran-Krieg spitzt sich zu: Wie real sind Bürgerkrieg und Atomrisiken?

Der Krieg gegen den Iran entwickelt sich zu einem geopolitischen Konflikt mit weitreichenden Folgen für Machtstrukturen im Nahen Osten, nukleare Risiken und die Stabilität der Region. Könnte die Eskalation in einem Bürgerkrieg enden und zugleich die Kontrolle über hochangereichertes Uran gefährden?