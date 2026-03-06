Wirtschaft

Ölförderung im Wattenmeer vorerst erlaubt – Gericht gewährt Betrieb Fortsetzung

Die Ölproduktion auf der Bohrinsel Mittelplate im schleswig-holsteinischen Wattenmeer kann vorerst weiterlaufen. Das Oberverwaltungsgericht Schleswig gab dem Betreiber Harbour Energy Germany in einem Eilverfahren Recht, während über eine Beschwerde nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) noch entschieden wird. Ein endgültiges Urteil steht damit noch aus.