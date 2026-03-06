Wirtschaft

Nvidia-Aktie im Fokus: Jensen Huang stellt OpenAI-Investitionen infrage

Die Nvidia-Aktie steht im Fokus, nachdem Konzernchef Jensen Huang weitere Milliardeninvestitionen in das KI-Unternehmen OpenAI infrage gestellt hat. Welche Folgen könnte dieser Kurs für die Partnerschaft mit OpenAI und für die Entwicklung des Chipkonzerns haben?