Politik

Altersarmut ist weiblich: Warum Frauen besonders betroffen ist

Wenn es um die Rente geht, sieht es bei vielen Frauen mau aus und viele befürchten im Alter finanzielle Einschränkungen. Ganze zwei Drittel von ihnen rechnen als Rentner mit Geldnot. Das liegt an der speziellen Erwerbsbiografie, die zwangsläufig zu niedrigeren Rentenansprüchen führt.