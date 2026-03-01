Politik

Selenskyj drängt auf Sicherheitsgarantien: Stehen am Anfang vom Ende des Ukraine-Kriegs

Vier Jahre nach Beginn des Ukraine-Kriegs fordert Präsident Wolodomir Selenskyj verbindliche Sicherheitsgarantien und einen klaren EU-Beitrittspfad für die Ukraine. Wird damit deutlich, dass ein stabiler Frieden nur unter festen politischen Bedingungen möglich ist?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
01.03.2026 05:50
Lesezeit: 3 min
Selenskyj sieht den Ukraine-Krieg an einem möglichen Wendepunkt, er fordert klare sicherheitspolitische Zusagen. (Foto: dpa) Foto: Toby Melville

Im Folgenden:

  • Warum Selenskyj einen Waffenstillstand ohne westliche Sicherheitsgarantien ablehnt.
  • Welche geopolitischen Ziele hinter Russlands 12-Billionen-Dollar-Angebot an die USA stecken.
  • Weshalb Deutschlands Rolle bei einem möglichen EU-Beitritt der Ukraine entscheidend wird.

