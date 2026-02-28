Wirtschaft

Run aufs weiße Gold: Warum Deutschland zum Lithium-Produzenten werden kann

Lithium ist einer der wichtigsten und wertvollsten Rohstoffe für die Zukunftstechnologie. Rohstoffknappheit und der anhaltende KI-Boom lassen die Preise für Akkus und Batterien gerade zu explodieren. Noch bezieht die EU das „weiße Gold“ teuer aus dem Ausland. Doch Deutschland könnte selbst Lithium exportieren und zu einem wichtigen Akteur in der Batteriezellproduktion für Europa werden.
Mirell Bellmann
Run aufs weiße Gold: Warum Deutschland zum Lithium-Produzenten werden kann
In der Region Zinnwald, unter dem Kamm des Erzgebirges an der deutsch-tschechischen Grenze, lagern schätzungsweise 429.000 Tonnen Lithium. (Foto: dpa) Foto: Robert Michael

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland zum drittgrößten Lithium-Produzenten Europas aufsteigen könnte.
  • Wie Lithium aus dem Erzgebirge zur Unabhängigkeit von teuren Importen beitragen kann.
  • Welche Chancen und Konfliktpotenziale der geplante Lithiumabbau mit sich bringt.

Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

Wirtschaft Run aufs weiße Gold: Warum Deutschland zum Lithium-Produzenten werden kann
