Run aufs weiße Gold: Warum Deutschland zum Lithium-Produzenten werden kann

Lithium ist einer der wichtigsten und wertvollsten Rohstoffe für die Zukunftstechnologie. Rohstoffknappheit und der anhaltende KI-Boom lassen die Preise für Akkus und Batterien gerade zu explodieren. Noch bezieht die EU das „weiße Gold“ teuer aus dem Ausland. Doch Deutschland könnte selbst Lithium exportieren und zu einem wichtigen Akteur in der Batteriezellproduktion für Europa werden.