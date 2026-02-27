US-Börsen: Roter Februar an den Börsen: KI-Sorgen vernichten Kursgewinne

Finanzen

Die US-Börsen schlossen am Freitag im Minus, da eine unerwartet hohe Inflation und die Stellenstreichungspläne des Finanzdienstleisters Block die Anleger verunsicherten.
Wall Street sign with american flags and New York Stock Exchange in Manhattan, New York City, USA. (Foto: lucky-photographer/iStock) Foto: lucky-photographer/iStock

Der Dow Jones Industrial Average fiel bis zum Tagesende um über 500 Punkte bzw. 1 Prozent. Der Nasdaq Composite und der S&P 500 gaben 0,8 Prozent bzw. 0,4 Prozent nach. Damit beendeten alle drei wichtigen Indizes den Februar mit Verlusten: Dow Jones und Nasdaq verloren im Monatsverlauf über 2 Prozent, der S&P 500 fiel um 1,5 Prozent.

Am meisten erschreckte die Anleger am Freitag die Beschleunigung der Großhandelsinflation. So stellte sich heraus, dass der Erzeugerpreisindex im Januar im Monatsvergleich um 0,5 Prozent stieg und damit die Erwartungen der Analysten von 0,3 Prozent übertraf. Noch besorgniserregender war die Kerninflation, die auf 0,8 Prozent sprang, während nur ein Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert worden war. Dies deutet darauf hin, dass der Preisanstieg in den USA hartnäckiger ist als erwartet und die Inflation keine Anzeichen einer Abschwächung zeigt.

Die Situation wurde keineswegs durch die Nachricht des Fintech-Unternehmens Block verbessert, fast die Hälfte der Belegschaft zu entlassen. Grund für die Entlassungen ist die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, die eine effizientere Umgestaltung der Arbeitsprozesse ermöglicht. Die Nachricht verstärkte die Angst, dass der Siegeszug der KI zu einem umfassenden Arbeitsplatzabbau führen könnte.

Nvidia-Aktie setzt Talfahrt fort

Bereits den zweiten Tag in Folge schloss die Aktie des Chipherstellers Nvidia im roten Bereich. Obwohl die Ergebnisse des vierten Quartals die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertrafen, reichte dies nicht für einen positiven Impuls aus. Die bisherige Euphorie wich einer ernüchternden Realität, und Nvidia wurde zur größten Bremse für den Markt. Während die Aktie gestern bis Handelsschluss um 5,46 Prozent einbrach, fiel sie heute um weitere 4,16 Prozent.

Rückzug von Netflix lässt Aktienkurs steigen

Im Unterhaltungssektor sorgte Netflix für eine positivere Note. Die Aktie stieg nach der Ankündigung, die Übernahmebemühungen um Warner Bros. Discovery aufzugeben. Bis zum Ende des Börsentages war die Aktie des Unternehmens um fast 14 Prozent gestiegen.

Der Rückzug von Netflix machte auch den Weg frei für den Rivalen Paramount Skydance, dessen Aktie in Erwartung eines Deals ebenfalls zulegte. Der Tag wurde mit einem Anstieg von satten 20 Prozent beendet.

Wie entwickeln sich die Edelmetalle?

Während die Indexfonds ächzten, zeigten die Edelmetalle erneut Stärke. Der Preis für Gold-Futures stieg im Laufe des Handelstages am Freitag über die Marke von 5.250 Dollar und verzeichnete damit bereits den siebten Anstiegsmonat in Folge. Seit Jahresbeginn ist der Goldpreis bereits um fast 20 Prozent gestiegen.

Ein noch stärkeres Wachstum zeigte Silber, dessen Futures-Preis allein in der letzten Woche um 14 Prozent gestiegen ist, was den Anstieg seit Jahresbeginn auf 21 Prozent bringt.

Hinter der Rallye der Edelmetalle stehen die verstärkte militärische Präsenz der USA im Nahen Osten und die ins Stocken geratenen Verhandlungen mit dem Iran. „Ich bin nicht zufrieden damit, dass sie nicht bereit sind, uns nachzugeben. Ich bin nicht begeistert davon. Wir werden sehen, was passiert“, äußerte Präsident Donald Trump am Freitag gegenüber Journalisten seinen Unmut.

