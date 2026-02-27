Politik

Russland im Schatten der Iran-Krise: Gerät Moskaus Macht ins Wanken?

Die strategische Partnerschaft zwischen Russland und dem Iran steht angesichts wachsender Spannungen mit den USA unter Druck. Welche Folgen hätte ein Umbruch in Teheran für Moskaus geopolitische Position im Nahen Osten?