Wirtschaft

Iran-Krieg und steigende Gaspreise: Braucht Deutschland eine nationale Gasreserve?

Der Iran-Krieg treibt die Gaspreise nach oben, während Deutschlands Gasspeicher deutlich leerer sind als im Vorjahr. Wirtschaftsministerin Reiche setzt deshalb auf zusätzliche LNG-Importe. Braucht Deutschland eine nationale Gasreserve?
Autor
avtor
Carsten Schmidt
19.03.2026 18:34
Lesezeit: 5 min
Iran-Krieg und steigende Gaspreise: Braucht Deutschland eine nationale Gasreserve?
Technische Anlagen zur Speicherung von Erdgas in unterirdischen Kavernen: Gaspreise steigen, Speicher sind leerer als im Vorjahr – welche Lösungen diskutiert Berlin jetzt? (Foto: dpa) Foto: Hauke-Christian Dittrich

Im Folgenden:

  • Warum der Iran-Krieg den europäischen Gaspreis wieder unter Druck setzt
  • Warum Deutschlands Gasspeicher leer in die Einspeicherphase starten
  • Welche Folgen die hohen Gaspreise für Industrie und Mittelstand haben
  • Welche Rolle eine strategische Gasreserve künftig spielen könnte

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Carsten Schmidt
Carsten Schmidt ist seit Januar 2024 freier Autor für die Deutschen Wirtschafts­nachrichten. Der Finanz- und Wirtschaftsjournalist ist seit über zehn Jahren für verschiedene Wirtschafts- und Finanzmedien aktiv, unter anderem für CAPinside, DASINVESTMENT.com, multiasset.com, das private-banking-magazin.de sowie den Norddeutschen Rundfunk und die Lübecker Nachrichten. Darüber hinaus war er unter anderem für die HypoVereinsbank und verschiedene Kommunikationsagenturen tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Finanzmärkten und Fondsanalysen sowie Mittelstand und Wirtschaftspolitik. Carsten Schmidt ist Diplom-Germanist und Mitgründer des Surf- und Outdoormagazins Waves & Woods (2017).
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