US-Märkte im Überblick: Aktien erholen sich auf Allzeithochs nach positiven Iran-Äußerungen von Trump und Tech-Boom

Rekordjagd durch diplomatische Hoffnungen

Eine Erholung an der Wall Street trieb die Aktienkurse in Richtung Allzeithochs, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärte, die Gespräche mit dem Iran schritten zügig voran. Zudem profitierte der Markt von einer erneuten Begeisterung für Künstliche Intelligenz.

Hoffnungen auf einen diplomatischen Ausweg aus dem Krieg ließen den S&P 500 über die Marke von 7.600 Punkten steigen. Angeführt von Technologiewerten verzeichnete der Index seinen achten Kursgewinn in Folge – die längste Siegesserie seit Mai 2025. US-Rohöl reduzierte seine Gewinne und fiel auf 92 US-Dollar zurück, nachdem Trump zudem mitteilte, dass Israel und die Hisbollah vereinbart hätten, ihre gegenseitigen Angriffe einzustellen.

Die wichtigsten Indizes der Wall Street verbuchten am Montag durchweg Kursgewinne. Die Anleger bewerteten dabei die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten sowie den von Technologieaktien getragenen Marktaufschwung, zu dem auch die Nachrichten über den bevorstehenden Börsengang von Anthropic zählten.

Der Dow Jones Industrial Average legte leicht um 0,09 Prozent zu, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite um 0,26 Prozent beziehungsweise 0,42 Prozent kletterten.

Turbulenzen am Ölmarkt durch anhaltende Konflikte

Brent-Rohöl sprang im frühen Tagesverlauf um mehr als 6,2 Prozent nach oben, nachdem der Iran die Waffenstillstandsgespräche als Reaktion auf Israels anhaltende Angriffe gegen die Hisbollah im Libanon und angebliche „Waffenstillstandsverletzungen“ ausgesetzt hatte.

Nach Angaben der mit den iranischen Revolutionsgarden verbundenen Nachrichtenagentur Tasnim drohte der Iran zudem mit einer „vollständigen Schließung“ der Straße von Hormus.

Später gaben die Ölpreise einen Teil ihrer Gewinne wieder ab.

„Die offensichtliche erneute Verschlechterung der Beziehungen zwischen Teheran und Washington lässt befürchten, dass die Schifffahrt durch die Straße von Hormus bis in den Sommer hinein blockiert bleiben könnte – ein Szenario, das einige bereits als Wendepunkt für die Weltwirtschaft betrachten.

„Die Ölpreise klettern bereits wieder in Richtung der Marke von 100 US-Dollar pro Barrel, was die Sorgen um Inflation und Zinssätze weiter anheizt“, sagte Dan Coatsworth, Analyst bei AJ Bell.

Chip-Hersteller als Zugpferde der Börse

Der technologielastige Nasdaq wurde von der Arm-Aktie angeführt, die infolge von Analysten-Heraufstufungen um mehr als 15 Prozent in die Höhe schoss. Gleichzeitig legte Nvidia um 6,39 Prozent zu, während Micron Technologies um 6,58 Prozent kletterte.