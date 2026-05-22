Finanzen

Trade Republic attackiert Europas Banken mit sechs Prozent Zinsen

Sechs Prozent Zinsen, Brad Pitt im Werbespot und ein deutscher Anbieter, der in Polen plötzlich klassische Banken herausfordert. Trade Republic verkauft sich nicht mehr nur als Broker, sondern als europäische Sparplattform mit Kampfansage. Für Kunden klingt das verlockend, für etablierte Institute dürfte es unbequem werden.