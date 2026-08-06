Finanzen

Bankenkrise Europa: Krieg wird zur größten Gefahr für das Finanzsystem

Europas größte Banken halten militärische Konflikte inzwischen für die gefährlichste Bedrohung ihrer Bilanzen. Eine neue Untersuchung der Europäischen Zentralbank zeigt, welche Milliardenverluste drohen und weshalb Kunden sowie Aktionäre im Krisenfall erhebliche Belastungen tragen könnten.