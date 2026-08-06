Finanzen

Bankenkrise Europa: Krieg wird zur größten Gefahr für das Finanzsystem

Europas größte Banken halten militärische Konflikte inzwischen für die gefährlichste Bedrohung ihrer Bilanzen. Eine neue Untersuchung der Europäischen Zentralbank zeigt, welche Milliardenverluste drohen und weshalb Kunden sowie Aktionäre im Krisenfall erhebliche Belastungen tragen könnten.
Autor
avtor
David Bentow
06.08.2026 06:03
Lesezeit: 14 min
Bankenkrise Europa: Krieg wird zur größten Gefahr für das Finanzsystem
Krieg, Cyberangriffe und Energiekrisen bedrohen Europas Banken. (Foto: dpa/ZUMA Press Wire | Cameron Jones-Manley) Foto: Cameron Jones-Manley

Im Folgenden:

  • Warum militärische Konflikte für Europas Banken das größte Risiko darstellen.
  • Welche Verluste den 110 größten Banken des Euroraums im Ernstfall drohen.
  • Wie Krieg, Cyberangriffe und Energiekrisen die Bankbilanzen gleichzeitig belasten.

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avtor1
David Bentow
David Bentow schreibt für Børsen in Dänemark. Sein Gastbeitrag für die DWN bringt die Sicht eines Bonnier-Schwesterunternehmens auf europäische Banken, Finanzmärkte und wirtschaftliche Risiken ein.
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