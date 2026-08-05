Politik

Deutsche Bildungsmisere: Warum der Nachwuchs zum Standortrisiko wird

Seit Jahren gibt es einen regelrechten Sturzflug bei den Lernleistungen an den Schulen. Inzwischen erreichen mehr als ein Drittel der Kinder nicht mehr die Mindeststandards beim Rechnen, Lesen und Schreiben. Welche Ursachen es für den Leistungsabfall gibt und warum der Bildungsnotstand zunehmend zum Standortrisiko wird.
Autor
Mirell Bellmann
05.08.2026 08:35
Lesezeit: 4 min
Deutsche Bildungsmisere: Warum der Nachwuchs zum Standortrisiko wird
Ferien statt Nachhilfe? Der Nationale Bildungsbericht 2026 zeichnet ein düsteres Bild des deutschen Bildungssystems. (Foto: dpa) Foto: Bernd Weißbrod

Im Folgenden:

  • Wie schlechte Bildung zu einem ernsthaften Standortrisiko wird.
  • Welche drei Faktoren ein Schulpädagoge verantwortlich macht.
  • Wie weit Deutschland im EU-Vergleich zurückgefallen ist.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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