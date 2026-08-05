Politik

Deutsche Bildungsmisere: Warum der Nachwuchs zum Standortrisiko wird

Seit Jahren gibt es einen regelrechten Sturzflug bei den Lernleistungen an den Schulen. Inzwischen erreichen mehr als ein Drittel der Kinder nicht mehr die Mindeststandards beim Rechnen, Lesen und Schreiben. Welche Ursachen es für den Leistungsabfall gibt und warum der Bildungsnotstand zunehmend zum Standortrisiko wird.