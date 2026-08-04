Wirtschaft

Chinas Marsch in die Flaute drückt Deutschlands Industrie 

In China braut sich womöglich eine länger anhaltende Krise zusammen. Für die ohnehin angeschlagene deutsche Wirtschaft ist das eine doppelt schlechte Nachricht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
04.08.2026 17:23
Lesezeit: 2 min
Chinas Marsch in die Flaute drückt Deutschlands Industrie 
Arbeiter ruhen sich während einer Pause vor einer Baustelle in Peking aus. (Foto: dpa) Foto: Andy Wong

Im Folgenden:

  • Warum Chinas Krise deutsche Unternehmen doppelt trifft.
  • Wie Chinas Exportoffensive den Wettbewerbsdruck verschärft.
  • Weshalb deutsche Firmen weltweit Marktanteile verlieren.

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