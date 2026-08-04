Wirtschaft

Öl-Aktien: Konzerne kassieren, Deutschlands Wirtschaft zahlt

Krieg im Nahen Osten, Ölpreise auf Rekordniveau und Milliardengewinne für die Energiekonzerne: Öl-Aktien schlagen 2026 sogar den Technologiesektor. Doch der vermeintliche Selbstläufer ist eine riskante Wette auf eine anhaltende Krise. Welche Konzerne jetzt besonders viel Geld an ihre Aktionäre verteilen und warum der Höhenflug schneller enden könnte, als viele Anleger erwarten.
Autor
avtor
Matjaž Lorenčič
04.08.2026 16:00
Lesezeit: 11 min
Öl-Aktien: Konzerne kassieren, Deutschlands Wirtschaft zahlt
Krieg, knappes Öl und Milliarden für Aktionäre: ExxonMobil, Chevron und Europas Öl-Konzerne melden Rekorde. (Foto: dpa | Jim Lo Scalzo) Foto: Jim Lo Scalzo

Im Folgenden:

  • Warum Öl-Aktien 2026 selbst den boomenden Technologiesektor hinter sich lassen.
  • Wie der Krieg mit Iran die Gewinne der Ölkonzerne explodieren ließ.
  • Welche Konzerne Milliarden verdienen und besonders viel Kapital an Aktionäre zurückgeben.

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Matjaž Lorenčič

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Matjaž Lorenčič ist Autor bei Finance.si und schreibt vor allem über Finanzmärkte, Börsen, Aktien und Unternehmensentwicklungen. Seine Beiträge behandeln unter anderem europäische und asiatische Märkte, Dividenden, IPOs, Technologiewerte sowie wirtschaftliche Trends in Europa und darüber hinaus.

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