Immobilien

Wohnungsmarkt: Immer mehr Vermieter geben Geschäft auf – Investitionen unter Druck

Wohnungsmangel, steigende Kosten und wachsende Unsicherheit setzen den Wohnungsmarkt unter Druck. Immer mehr Privatvermieter und Eigentümer ziehen nun Konsequenzen und geben ihr Geschäft auf. Welche Folgen solch ein Rückzug für den Immobilienmarkt hat.
Autor
avtor
Markus Gentner
03.08.2026 14:42
Aktualisiert: 03.08.2026 14:42
Lesezeit: 3 min
Wohnungsmarkt: Immer mehr Vermieter geben Geschäft auf – Investitionen unter Druck
Hohe Bauzinsen, neue Heizkosten und mehr Bürokratie belasten Vermieter. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum denken immer mehr Vermieter ans Aufhören?
  • Welche Kosten treiben Eigentümer besonders um?
  • Wie groß ist der Wohnungsmangel inzwischen?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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