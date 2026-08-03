Stahlindustrie: Deutschlands Wette auf grünen Stahl könnte scheitern – was das bedeutet

Stahlindustrie: Deutschland und Europa unter wachsendem Wettbewerbsdruck

Die Stahlindustrie in Europa steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Eine aktuelle PwC-Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Wettbewerbsbedingungen dauerhaft verändern und insbesondere Deutschland unter hohen Energie- und Produktionskosten leidet. Weltweite Überkapazitäten, zunehmender Importdruck sowie die steigende CO₂-Bepreisung durch den EU-Emissionshandel und den Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) setzen die Stahlindustrie zusätzlich unter Druck. Gleichzeitig entstehen in den Golfstaaten und in Indien neue Produktionskapazitäten, weil dort günstige Energie und Rohstoffe verfügbar sind. Für die deutsche Stahlindustrie stellt sich damit die Frage, welche Teile der Wertschöpfung künftig noch wettbewerbsfähig bleiben.

Die PwC-Studie untersucht drei Szenarien für die Zukunft der europäischen Stahlwirtschaft. Im importgetriebenen Wandel kann Europa seine Energiekosten nicht ausreichend senken, sodass sich die Primärstahlproduktion unter anderem in die Golfstaaten und nach Indien verlagert und Deutschland vor allem Sekundärstahlkapazitäten behält. Beim ausgewogenen Übergang entstehen zusätzliche Kapazitäten in Skandinavien, ergänzt durch steigende Importe ab 2035. Das dritte Szenario setzt auf eine weitgehende europäische Eigenversorgung durch wettbewerbsfähige Industrieenergiepreise und eine starke Industriepolitik.

CO₂-Kosten verändern die Stahlindustrie grundlegend

Allen Szenarien gemeinsam ist, dass die klassische Hochofenroute langfristig ihre Wirtschaftlichkeit verliert. Die CO₂-Bepreisung verdoppelt die Kosten konventionellen Stahls bis 2045. Spätestens 2040 ist diese Produktionsweise in keiner Region mehr die günstigste Option. Nach Einschätzung der Analyse handelt es sich dabei nicht um eine Prognose, sondern um die Folge bereits beschlossener Regulierung. Für die Stahlindustrie bedeutet das einen grundlegenden Umbau der bisherigen Produktionsstrukturen.

Die Bundesregierung unterstützt den Wandel mit insgesamt 5,9 Milliarden Euro Staatshilfe. Ziel ist es, die deutsche Stahlindustrie vom Hochofen auf Direktreduktion mit Wasserstoff umzustellen. Dabei wird Eisenerz zunächst mit Erdgas und später möglichst mit grüner Stahl beziehungsweise grünem Wasserstoff reduziert. Das entstehende feste Eisen wird als Eisenschwamm oder DRI – "Direct Reduced Iron" – bezeichnet und anschließend elektrisch eingeschmolzen. Doch genau an diesem Punkt sieht die Analyse erhebliche Risiken für die Stahlindustrie, weil große Mengen Energie und Wasserstoff benötigt werden.

Grüner Stahl ist außerhalb Europas deutlich günstiger

Nach den Berechnungen besitzen Indien und die Golfstaaten deutliche Kostenvorteile. Schon 2030 soll die erdgasbasierte Direktreduktion dort rund 30 Prozent günstiger sein als die Hochofenroute in Mitteleuropa. Grüner Stahl aus Indien, hergestellt über wasserstoffbasierte Direktreduktion, liegt laut Studie 2030 um 15 Prozent unter dem europäischen Hochofen-Preis. In Europa erreicht lediglich Skandinavien unter optimistischen Annahmen konkurrenzfähige Primärstahlkosten. Für Mitteleuropa ergibt sich dagegen in keinem Szenario ein wettbewerbsfähiger Weg für die energieintensive Grundstoffproduktion. Damit wächst der Druck auf die Stahlindustrie weiter.

Seit dem 1. Januar 2026 gilt die endgültige Phase des CBAM. Importeure von Eisen und Stahl müssen Emissionen erfassen und schrittweise CBAM-Zertifikate abgeben. Zusätzlich wurden zum 1. Juli 2026 die zollfreien Importquoten gegenüber dem Referenzsystem von 2024 um rund 47 Prozent reduziert. Oberhalb der Quoten gilt ein Zollsatz von 50 Prozent. Außerdem müssen Importeure nachweisen, in welchem Land der Stahl ursprünglich geschmolzen und erstmals vergossen wurde. Diese Maßnahmen stärken die europäische Stahlindustrie, beseitigen jedoch nicht die strukturellen Vorteile günstiger Energie- und Rohstoffstandorte. Weiterlesen Eurozone: Industriestimmung steigt langsamer als erwartet

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ArcelorMittal sendet Warnsignal für den Stahlumbau

Wie schwierig die Transformation verläuft, zeigt die Entscheidung von ArcelorMittal. Das Unternehmen stoppte im Juni 2025 geplante Direktreduktions- und Elektrolichtbogenanlagen in Bremen und Eisenhüttenstadt. Damit wurde auch eine vorgesehene staatliche Unterstützung von 1,3 Milliarden Euro nicht genutzt. Ausschlaggebend waren nach Unternehmensangaben fehlende Planungssicherheit bei Energiepreisen, Absatzmärkten und politischen Rahmenbedingungen. Die Stahlindustrie sieht darin ein Warnsignal für den Umbau.

Die Marktlage bleibt angespannt. Deutschland produzierte 2025 lediglich 34,1 Millionen Tonnen Rohstahl, rund neun Prozent weniger als im Vorjahr. Die Kapazitätsauslastung fiel auf unter 70 Prozent. Im ersten Halbjahr 2026 stieg die Produktion zwar auf 18,6 Millionen Tonnen, hochgerechnet wären das jedoch nur etwa 37 Millionen Tonnen und damit weiterhin weniger als die von der Branche genannte Schwelle von 40 Millionen Tonnen. Gleichzeitig gewinnt Sekundärstahl aus Schrott an Bedeutung. Diese Route gilt als kostengünstig, nachhaltig und stärkt die Resilienz der europäischen Stahlwirtschaft, kann die wegfallenden Primärkapazitäten jedoch nicht vollständig ersetzen.

Spezialstahl soll die Zukunft der Stahlindustrie in Deutschland sichern

Für die Stahlindustrie zeichnet sich deshalb eine stärkere Spezialisierung ab. Zukunftschancen liegen bei zertifizierten Werkstoffen, Spezialstählen, kundenspezifischen Legierungen sowie Produkten mit hoher Fertigungspräzision, Systemintegration oder Softwareanteil. Beschleunigte Genehmigungen, günstige Energie, Hafeninfrastruktur und enge Kooperationen zwischen Hochschulen und Industrie könnten Cluster etwa in Rhein-Ruhr, an der Küste sowie im Dreieck Hannover-Braunschweig-Wolfsburg stärken. Ob die milliardenschwere Förderung dauerhaft Erfolg hat, hängt letztlich davon ab, ob Europa ein wettbewerbsfähiges industrielles Umfeld schafft und die Stahlindustrie ihre Transformation wirtschaftlich bewältigen kann.

Die Zukunft der Stahlbranche entscheidet sich jetzt

Die Ergebnisse der PwC-Studie machen deutlich, dass die Stahlindustrie vor einer der größten Herausforderungen ihrer Geschichte steht. Hohe Energiepreise, steigende CO₂-Kosten und der internationale Wettbewerb verändern die bisherigen Geschäftsmodelle grundlegend. Gleichzeitig eröffnen neue Technologien und eine stärkere Spezialisierung Chancen für Unternehmen, die sich frühzeitig anpassen. Für Deutschland wird entscheidend sein, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen zu schaffen und Innovationen gezielt zu fördern. Ob die milliardenschweren Investitionen in grünen Stahl langfristig erfolgreich sind, hängt letztlich davon ab, ob Wirtschaft und Politik gemeinsam einen international konkurrenzfähigen Industriestandort sichern können.