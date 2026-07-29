Wirtschaft

Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt: Entspannung am deutschen Arbeitsmarkt – Industrie bleibt Sorgenkind

Nach Monaten mit trüben Aussichten hellt sich die Stimmung auf dem deutschen Arbeitsmarkt etwas auf. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt wieder an und macht Hoffnung. Allerdings kämpfen wichtige Wirtschaftszweige weiterhin mit Stellenabbau. Reicht die aktuelle Entwicklung für eine nachhaltige Trendwende?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
29.07.2026 10:18
Lesezeit: 1 min
Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt: Entspannung am deutschen Arbeitsmarkt – Industrie bleibt Sorgenkind
Hoffnung für den Arbeitsmarkt: Das Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum verbessert sich das Ifo-Beschäftigungsbarometer?
  • Welche Branchen bauen weiterhin besonders viele Jobs ab?
  • Wo entstehen trotz Krise neue Arbeitsplätze?

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