Wirtschaft

Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt: Entspannung am deutschen Arbeitsmarkt – Industrie bleibt Sorgenkind

Nach Monaten mit trüben Aussichten hellt sich die Stimmung auf dem deutschen Arbeitsmarkt etwas auf. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt wieder an und macht Hoffnung. Allerdings kämpfen wichtige Wirtschaftszweige weiterhin mit Stellenabbau. Reicht die aktuelle Entwicklung für eine nachhaltige Trendwende?