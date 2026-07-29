Finanzen

Porsche-Aktie: Gewinn von VW-Tochter Porsche stabilisiert sich – weniger Krisen-Kosten

Nach schwierigen Monaten präsentiert Porsche wieder bessere Geschäftszahlen und sorgt damit zunächst für Zuversicht. Doch ein genauer Blick zeigt, dass Einmaleffekte und umfassende Sparprogramme eine entscheidende Rolle spielen. Was bedeuten die Zahlen für die Porsche-Aktie?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
29.07.2026 09:55
Lesezeit: 2 min
Porsche-Aktie: Gewinn von VW-Tochter Porsche stabilisiert sich – weniger Krisen-Kosten
Porsche steigert im ersten Halbjahr den Gewinn deutlich, die Porsche-Aktie reagiert entsprechend. (Bild: DPA) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Warum steigt der Porsche-Gewinn so deutlich?
  • Welche Folgen hat die US-Zollpolitik?
  • Was bedeutet die bestätigte Jahresprognose für die Porsche-Aktie?

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