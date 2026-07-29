Politik

Verpasster Neustart: Merz' Regierungsumbau sorgt für neue Spannungen

Mit acht Personalwechseln in kurzer Zeit setzt Bundeskanzler Friedrich Merz auf einen politischen Neustart. Während neue Minister und Fraktionsspitzen bestimmt werden, wächst innerhalb der CDU die Kritik an seinem Führungsstil. Wird der Regierungsumbau zur Belastungsprobe für den Kanzler?