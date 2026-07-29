Russland-Sanktionen: Nach griechischem Veto sucht die EU neue Wege

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Miglė Valaitienė ist Tagesredakteurin bei Verslo žinios, dem litauischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit litauischer Perspektive auf Innen- und Außenpolitik. Sie hat Journalismus und vergleichende Politik an der Universität Vilnius studiert, arbeitete zuvor unter anderem bei Delfi und ist seit 2023 Teil der Redaktion von Verslo žinios.