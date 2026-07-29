Politik

Russland-Sanktionen: Nach griechischem Veto sucht die EU neue Wege

Wochenlang blockierte Griechenland ein neues EU-Sanktionspaket gegen Russland – wegen der Interessen eines einzigen Schifffahrtsunternehmens. Nun zieht Brüssel Konsequenzen und prüft Änderungen, um nationale Vetos künftig deutlich schwerer als Druckmittel einsetzen zu können.
Autor
avtor
Miglė Valaitienė
29.07.2026 11:00
Lesezeit: 6 min
Russland-Sanktionen: Nach griechischem Veto sucht die EU neue Wege
Hauptsitz der Europäischen Kommission in Brüssel (Berlaymont Building). (Foto: dpa) Foto: Alicia Windzio

Im Folgenden:

  • Warum Griechenland die jüngsten EU-Sanktionen gegen Russland wochenlang blockierte.
  • Wie die EU-Kommission nationale Vetoblockaden bei künftigen Sanktionspaketen verhindern will.
  • Weshalb Sanktionen gegen Moskau künftig in kleineren Tranchen beschlossen werden könnten.

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Miglė Valaitienė

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Miglė Valaitienė ist Tagesredakteurin bei Verslo žinios, dem litauischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit litauischer Perspektive auf Innen- und Außenpolitik. Sie hat Journalismus und vergleichende Politik an der Universität Vilnius studiert, arbeitete zuvor unter anderem bei Delfi und ist seit 2023 Teil der Redaktion von Verslo žinios.

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