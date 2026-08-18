Politik
Kommentar

Europas vielleicht stärkste Armee kommt nicht in die NATO. Das kann katastrophale Folgen haben

Die Ukraine wird auf absehbare Zeit wohl nicht Nato-Mitglied. Doch zugleich verfügt sie über eine der stärksten Armeen Europas und über eine rasant gewachsene Verteidigungsindustrie. Für Europa entsteht damit ein strategisches Problem, das katastrophale Folgen haben könnte.
Autor
avtor
Jacob Kaarsbo
18.08.2026 09:57
Lesezeit: 10 min
Europas vielleicht stärkste Armee kommt nicht in die NATO. Das kann katastrophale Folgen haben
Der ukrainische Botschafter in Großbritannien, Walerij Saluschnyj, ist überzeugt, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied werden wird. Die Erkenntnis ist, dass kein US-Präsident, soweit man in die Zukunft blicken kann, gezielt auf eine Aufnahme der Ukraine hinarbeiten wird. Foto: -

Im Folgenden:

  • Warum Kiews Militärführung die aktuellen Nato-Doktrinen mittlerweile als veraltet ansieht.
  • Wie sich die ukrainische Rüstungsindustrie von westlichen Waffenlieferungen unabhängig macht.
  • Weshalb eine europäische Verteidigung ohne die ukrainischen Streitkräfte kaum möglich ist.

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Jacob Kaarsbo

***

Jacob Kaarsbo ist sicherheitspolitischer Berater und schreibt für Børsen, das dänische Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Er war 15 Jahre lang Analyst und in leitenden Funktionen beim dänischen Militärnachrichtendienst tätig und befasst sich vor allem mit Sicherheits-, Verteidigungs- und Geopolitik.

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