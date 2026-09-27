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KI für Anwälte: Der 26-Jährige, dem Investoren Milliarden hinterhertragen

Drei Gründer, drei Jahre und inzwischen eine mögliche Milliardenbewertung: Der erst 26-jährige Max Junestrand baut mit Legora eines der spektakulärsten KI-Unternehmen Europas auf. Seine Software verändert bereits die Arbeit großer Anwaltskanzleien. Doch hinter dem rasanten Aufstieg steht eine viel größere Frage: Vernichtet KI die Jobs von Juristen oder sorgt sie am Ende sogar für mehr Arbeit?