Unternehmen

Toyota Corolla Cross im Test: Der Hybrid, der an einen Diesel erinnert

Der Toyota Corolla Cross verbindet Hybridtechnik mit viel Komfort und erstaunlich niedrigem Verbrauch. In der getesteten GR-Sport-Version kostet er 40.500 Euro, fährt souverän und kommt mit einer Tankfüllung weit. Nur beim Kofferraum und beim Preis bleibt Raum für Kritik.
Autor
Matej Štakul
26.09.2026 11:00
Lesezeit: 5 min
Toyota Corolla Cross im Test: Der Hybrid, der an einen Diesel erinnert
Der Corolla Cross GR Sport: Toyotas Familien-SUV überzeugt beim Verbrauch. (Bild: Matej Štakul)

Toyota Corolla Cross im Test: Sparsam, bequem, teuer

Im Jahr 1966 geschah viel Interessantes. The Beatles begeisterten mit dem Album Revolver, England gewann seinen einzigen Fußball-Weltmeistertitel, die Welt verfolgte den Wettlauf ins All zwischen den USA und der Sowjetunion. Fernab der großen Aufmerksamkeit und ohne übertriebenes Tamtam fuhr in Japan aber auch der Toyota Corolla erstmals auf die Straßen.

Das erwähne ich aus gutem Grund: In den folgenden 60 Jahren wurde er nämlich zum meistverkauften Auto aller Zeiten. Bis heute wurden mehr als 55 Millionen Exemplare an Kunden übergeben, verteilt auf zwölf Generationen.

Für Allradantrieb muss man extra zahlen

Der Corolla lebt natürlich bis heute weiter. Passend zu den Trends hat Toyota ihm ein weiteres Modell zur Seite gestellt, das ebenfalls seinen Namen trägt: den Corolla Cross. Übersetzt heißt das: eine SUV-Version, die gegen Aufpreis auch Allradantrieb bietet. Der Toyota, den ich getestet habe, hatte allerdings nur Zweiradantrieb.

Die japanische Marke, die als meistverkaufte der Welt gilt, setzte im vergangenen Jahr 10,8 Millionen Fahrzeuge ab und steht seit langem für Zuverlässigkeit und Verarbeitungsqualität. Außerdem wurde sie durch ihre Pionierrolle bei Hybridfahrzeugen bekannt. Der Prius war 1997 der erste in Serie produzierte Hybrid. Deshalb überrascht es nicht, dass auch die Cross-Version ein Hybrid ist.

Toyota bietet zwar zwei Varianten an, getestet habe ich aber die stärkere. Bei ihr erreicht die Systemleistung aus einem Zweiliter-Benzin-Vierzylinder und einem Elektromotor 197 PS. Da es sich um ein Auto mit betont familiärem Charakter handelt, ist das mehr als genug. Das zeigen auch die Höchstgeschwindigkeit von 180 Kilometern pro Stunde und der Sprint auf 100 km/h in 7,6 Sekunden. Das reicht locker, um auch ein Überholmanöver leicht und sicher zu absolvieren.

Die Kraft wird über ein stufenloses Automatikgetriebe übertragen, das von Jahr zu Jahr besser wird und immer weniger aufheult. Genau das war früher störend.

Fahrkomfort wird großgeschrieben

Wichtiger als die Frage, wie schnell man fährt, ist aber der Fahrkomfort. Und der wird hier großgeschrieben. Auch dank des bequemen Sitzes, der leider nicht elektrisch verstellbar ist.

Den Fahrer entlastet zudem der aktive Tempomat deutlich. Er beschleunigt selbst, bremst und hält den Sicherheitsabstand.

Für gute Laune am Steuer sorgt außerdem die GR-Sport-Ausstattung. Dazu gehören Navigation, ein Smart Key, zum Ent- und Verriegeln muss man den Türgriff berühren, kabelloses Laden des Telefons, beheizbare Vordersitze, ein beheizbares Lenkrad sowie Parksensoren. Zusammen mit der Kamera sorgen sie dafür, dass die Karosserie möglichst unberührt bleibt.

Zu allen Menüs gelangt man entweder über den farbigen Touchscreen mit 31,2 Zentimetern beziehungsweise 12,3 Zoll Durchmesser oder über die Tasten am Lenkrad. Für Kleinigkeiten gibt es zwei geschlossene Fächer und zahlreiche weitere Ablagen.

Auf der Rückbank gibt es keine Platzprobleme

Da im Corolla Cross häufig vier Personen sitzen werden, ist wichtig, wie geräumig er ist. Auch auf der Rückbank gibt es keine Probleme mit Knien und Kopf, jedenfalls für zwei erwachsene Passagiere.

Etwas größer dürfte allerdings der Kofferraum sein. Offiziell fasst er 414 Liter. Das reicht für vier Handgepäckkoffer und noch eine zusätzliche Tasche. Vor einer längeren Reise könnte das Familienoberhaupt aber vor der Frage stehen, wohin mit dem gesamten Gepäck.

4,46

Meter misst der Toyota Corolla Cross in der Länge

414

Liter beträgt das Kofferraumvolumen in der Grundkonfiguration

5,4

Liter betrug der durchschnittliche Benzinverbrauch

Lobenswert ist, dass die recht große Heckklappe elektrisch öffnet und schließt. Schade ist dagegen, dass der Ladeboden bei umgeklappter Rückbank nicht eben ist.

Der Verbrauch erinnert an frühere Diesel

Die Parksensoren und die Kamera habe ich nicht zufällig erwähnt. Das Auto misst nämlich 4,46 Meter in der Länge. Da kommt ihre Hilfe sehr gelegen. Ein durchschnittlich geübter Fahrer sollte aber auch beim Rangieren in engen Stadtstraßen nicht allzu große Probleme haben.

Den Grund, der für den Kauf eines Hybrids als Ersatz für einen Diesel spricht, habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben: den Verbrauch. Trotz meines schweren Gasfußes und eines Leergewichts von anderthalb Tonnen lag er im Schnitt bei 5,4 Litern. Mit dem 43-Liter-Tank reicht das für 800 Kilometer Reichweite mit einer Füllung.

Erwähnenswert ist außerdem, dass der Corolla Cross bei den Euro-NCAP-Crashtests für den Insassenschutz die maximale Bewertung von fünf Sternen erhielt. All dem entspricht auch der Preis, der bei 40.500 Euro liegt. Der Aufpreis für Allradantrieb beträgt gut 2.000 Euro.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
DWN
Finanzen
Online-Broker-Vergleich: Die besten Aktiendepots für Anleger – Tipps zur Anbieterauswahl
Finanzen Online-Broker-Vergleich: Die besten Aktiendepots für Anleger – Tipps zur Anbieterauswahl

Ein Online-Broker-Vergleich beginnt beim Wertpapierdepot: Ein Depot ist die Eintrittskarte zur Börse, nur mit einem Depot können Anleger...

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Toyota Corolla Cross im Test: Der Hybrid, der an einen Diesel erinnert
DWN
Unternehmen
Unternehmen Toyota Corolla Cross im Test: Der Hybrid, der an einen Diesel erinnert
26.09.2026

Der Toyota Corolla Cross verbindet Hybridtechnik mit viel Komfort und erstaunlich niedrigem Verbrauch. In der getesteten GR-Sport-Version...

Volvo überrascht mit neuem Chef aus Deutschland: Eine große Chance für Volvo
DWN
Unternehmen
Unternehmen Volvo überrascht mit neuem Chef aus Deutschland: Eine große Chance für Volvo
26.09.2026

Der Verwaltungsrat von Volvo Cars überrascht erneut mit der Wahl eines Vorstandschefs, diesmal aber mit einem unerwartet starken Namen....

Kampf ums Wasser: Die wasserhungrigen Industrien
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Kampf ums Wasser: Die wasserhungrigen Industrien
26.09.2026

Sechs Zentimeter am Rheinpegel Kaub, Lieferprobleme bei BASF, schwächelnde Wasserkraftwerke: Der Dürresommer 2026 macht endgültig klar,...

US-Börsenbericht: Irans Feigenblatt sorgt für grüne Zahlen an der Wall Street
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsenbericht: Irans Feigenblatt sorgt für grüne Zahlen an der Wall Street
25.09.2026

Ein unerwarteter Wendepunkt im Nahen Osten sorgt für Bewegung an den Märkten – erfahren Sie, welche Aktien jetzt besonders profitieren.

Anthropic-IPO rückt näher, OpenAI bremst: Was passiert mit den Rekord-Börsengängen?
DWN
Finanzen
Finanzen Anthropic-IPO rückt näher, OpenAI bremst: Was passiert mit den Rekord-Börsengängen?
25.09.2026

Was ist über Zeitplan, Bewertungen und Forderungen nach einer langsameren KI-Entwicklung vor den angekündigten Börsengängen bekannt?

Henkel feiert 150 Jahre: Das sind die größten Herausforderungen
DWN
Unternehmensporträt
Unternehmensporträt Henkel feiert 150 Jahre: Das sind die größten Herausforderungen
25.09.2026

Mit seinen bekannten Markenprodukten prägt Henkel seit Jahrzehnten den Alltag vieler Kunden. Ein Blick auf wichtige Meilensteine, Krisen...

Milliardeninvestition richtet Hunderte Satelliten auf Putin
DWN
Unternehmen
Unternehmen Milliardeninvestition richtet Hunderte Satelliten auf Putin
25.09.2026

Die finnische Satellitenfirma Iceye spielt bereits eine wichtige Rolle für die Ukraine und ihre Angriffe auf russische Ziele. Nun will das...

Gold für mehr als acht Milliarden Dollar: Russland meldet weitere Verkäufe
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Gold für mehr als acht Milliarden Dollar: Russland meldet weitere Verkäufe
25.09.2026

Russlands Zentralbank verkauft seit Jahresbeginn kontinuierlich Gold. Fast 56 Tonnen verschwanden bereits aus den offiziellen Reserven, ihr...