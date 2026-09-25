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Anthropic-IPO rückt näher, OpenAI bremst: Was passiert mit den Rekord-Börsengängen?

Was ist über Zeitplan, Bewertungen und Forderungen nach einer langsameren KI-Entwicklung vor den angekündigten Börsengängen bekannt?
Autor
avtor
Bor Mirtič
25.09.2026 18:00
Lesezeit: 10 min
Anthropic-IPO rückt näher, OpenAI bremst: Was passiert mit den Rekord-Börsengängen?
1. Anthropic-IPO vor OpenAI: Das steckt hinter den Milliardenplänen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum das Anthropic-IPO bereits im Oktober einen neuen Börsenrekord aufstellen könnte.
  • Weshalb OpenAI seinen geplanten Börsengang nun offenbar bis zum Jahr 2027 verzögert.
  • Wie sich eine verlangsamte KI-Entwicklung auf die Kosten und Milliardenbewertungen auswirkt.

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Bor Mirtič

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Bor Mirtič ist Redakteur bei Finance.si und schreibt vor allem über Finanzmärkte, Aktien, Unternehmen und internationale Wirtschaftsentwicklungen. Wir konnten ihn als Gastautor gewinnen.

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