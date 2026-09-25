US-Börsenbericht: Irans Feigenblatt sorgt für grüne Zahlen an der Wall Street

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock)

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Entspannungssignale aus dem Nahen Osten sorgen für Erleichterung

Die Wall Street präsentierte sich zum Handelsende am Freitag in sattem Grün, als die Schlussglocke die dieswöchige Handelsperiode beendete.

Die wichtigste Nachricht für Anleger und Marktbeobachter kam erneut aus dem Nahen Osten, wo Berichte über einen Plan zur Beendigung des Krieges im Iran die Ölpreise sinken und die Aktienkurse wieder steigen ließen.

Berichten zufolge hat der Iran Regierungsvertretern in Washington einen Vorschlag unterbreitet, um den Krieg mit den USA zu beenden.

Als Teil dieses Vorschlags soll die Straße von Hormus wieder geöffnet und die Gespräche über das Atomprogramm des Landes wiederbelebt werden.

Ölpreise und Renditen geben nach

Die Brent-Ölfutures fielen im späten Handel auf 97 US-Dollar pro Barrel.

Auch die Renditen für 10-jährige und zweijährige US-Staatsanleihen gaben angesichts dieser Nachrichten nach.

Sie fielen auf 5,18 Prozent beziehungsweise 4,86 Prozent, während die Rendite der 30-jährigen Anleihen ihre Gewinne behaupten konnte und sich der Marke von 5,5 Prozent näherte.

Als am Freitag die Schlussglocke läutete, lag der Dow Jones mit 0,93 Prozent im Plus bei 51.820,07 Punkten, der S&P 500 legte um 0,51 Prozent auf 7.743,51 Punkte zu und der Nasdaq stieg um 0,48 Prozent auf 27.068,72 Punkte.

Aktien im Aufwind: Die Gewinner und Verlierer

Zu den größten Tagesgewinnern im S&P 500 gehörten Bloom Energies mit einem Plus von 8,22 Prozent auf 288,57 US-Dollar, ON Semiconductor, die um 5,54 Prozent auf 77,20 US-Dollar zulegten, und Microchip Technology mit einem Zuwachs von 5,36 Prozent auf 78,69 US-Dollar.

Unterdessen verzeichnete das einstige Stripe-Übernahmeziel PayPal ein Plus von 4,46 Prozent auf 55,04 US-Dollar.

Auf der Verliererseite standen hingegen Gen Digital mit einem Minus von 6,29 Prozent auf 21,62 US-Dollar, Chatter Communications mit einem Abschlag von 3,95 Prozent auf 112,91 US-Dollar und Palo Alo Networks, die um 3,89 Prozent auf 374,74 US-Dollar nachgaben.