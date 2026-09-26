Volvo überrascht mit neuem Chef aus Deutschland: Eine große Chance für Volvo

Klaus Zellmer: Volvo holt Porsche-Mann an die Spitze

Klaus Zellmer verfügt über solide Kenntnisse aus dem Herzen der deutschen Autoindustrie und eine sehr erfolgreiche Bilanz im Vertrieb. Als Vertriebschef für Nordamerika war er 2019 daran beteiligt, bei Porsche einen Absatzrekord aufzustellen.

Auch wenn seine Basis im Kommerziellen liegt, hat er zugleich gezeigt, dass er mit Geld umgehen kann. Er setzte Einsparungen und eine harte Kostenkontrolle durch, die Skodas Margen auf Volvos Traumgrenze von über acht Prozent hoben.

Allein die Tatsache, dass er Erfahrung von Porsche mitbringt, einer Marke, die bei Autoliebhabern immer einen besonderen Glanz erzeugt hat, und zugleich eine Volumenmarke wie Skoda geführt hat, verschafft ihm eine besonders gute Ausgangsposition. Bild: ChatGPT

China bleibt Schwachpunkt von Klaus Zellmer

Er ist allerdings daran gescheitert, den chinesischen Markt zu verstehen. Das fällt nun ins Gewicht, da er Volvo Cars helfen soll, die negative Entwicklung dort zu drehen. Klaus Zellmer entschied sich stattdessen, das Handtuch zu werfen, als Skodas Verkäufe einbrachen, und teilte Anfang dieses Jahres mit, dass die Marke China verlässt.

Klaus Zellmer wird oft als offen, sozial und bodenständig beschrieben. Er hat gesagt, ein Chef müsse die nationale Identität eines Unternehmens verstehen und dürfe sie nicht einfach kopieren wollen.

Ausländische Volvo-Chefs blieben selten lange

Die Geschichte hat gezeigt, dass ausländische Vorstandschefs bei Volvo Cars nicht besonders langlebig waren. Eine Sorge lautet, dass ein externer Vorstandschef ohne Verankerung bei Volvo Cars die schwedischen Interessen in einem wachsenden Geely-Konzern nicht behaupten kann.

Es ist das zweite Mal, dass Volvo Cars einen deutschen Vorstandschef bekommt, zufällig ebenfalls einen Vertriebsmann aus dem Volkswagen-Konzern. Zuletzt war das 2010 der Fall, als Stefan Jacoby übernahm und stark auf neue Produkte mit höherer Qualität drängte. Doch das Geld floss davon. Als er dann auch noch einen Schlaganfall erlitt, wurde die Situation unhaltbar.

Damals übernahm Verwaltungsratsmitglied Håkan Samuelsson. Zunächst war er als Übergangslösung gedacht, doch er brachte das Unternehmen voran und blieb zehn Jahre.

Als seinen Nachfolger wählte der Verwaltungsrat anschließend eine völlig unerprobte Karte, den Schotten Jim Rowan. Er hatte zuvor vor allem mit digitalen Thermobechern gearbeitet. Das löste bei den Volvo-Leuten sofort einige Witze aus. Er kämpfte ständig gegen Gegenwind, um am Finanzmarkt Anerkennung für die guten Ergebnisse zu bekommen, die das Unternehmen tatsächlich erreichte. Diesen Fehler will der Verwaltungsrat nicht wiederholen.

Håkan Samuelssons Comeback im Frühjahr 2025 wurde intern und vom Markt begrüßt. Dennoch waren es harte Jahre, in denen der Absatz von Volvo Cars zurückging und die Profitabilität sank.

Eine neue Strategie bekommt einen neuen Chef

Der offensive Plan, der in dieser Woche vorgestellt wurde, sieht 13 neue Modelle bis Ende 2030 und eine Strategie mit stärkerer Regionalisierung vor. Es war die Art des Volvo-Chefs zu zeigen, dass das Unternehmen eine Antwort auf die heutigen Probleme mit sinkenden Verkäufen und geopolitischen Spannungen hat.

Im Grunde war die gesamte Unternehmensführung vor Ort und steht hinter dem Plan. Nun wird es stattdessen ein neuer Vorstandschef sein, der dafür sorgen soll, dass der Plan umgesetzt wird. Allerdings kann es bis Oktober kommenden Jahres dauern, bevor er operativ loslegt. Oder die Richtung wird noch einmal geändert.

Dass Volvo Cars keine Führungskräfte aus den eigenen Reihen hervorgebracht hat, die als stark genug für den Vorstandschefposten galten, ist ein schlechtes Zeugnis. Håkan Samuelsson hat in beiden Amtszeiten immer wieder für interne Nachfolge geworben, doch offenbar ist er damit nicht ganz ans Ziel gekommen.

Zugleich ist es ein gutes Zeugnis für Volvo Cars, dass das Unternehmen starke Namen von außen anziehen kann. Weiterlesen Ratan Tata im Porträt: Das Auto war zu billig, um ein Erfolg zu werden

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Was macht Håkan Samuelsson?

Eine unbeantwortete Frage ist, was Håkan Samuelsson macht, wenn er als Vorstandschef aufhört. Er hat versprochen, zu einem weichen Übergang beizutragen, und Di gegenüber gesagt, er habe noch nicht entschieden, ob er einen Verwaltungsratsposten wolle.

Ein Vorstandschef von Klaus Zellmers Kaliber will den früheren Vorstandschef vermutlich nicht als eine Art Aufpasser im Verwaltungsrat behalten. Gleichzeitig hat Håkan Samuelsson eine starke Beziehung zum Haupteigentümer und Verwaltungsratsvorsitzenden Li Shufu. Die Frage dürfte also sicher noch ausgiebig besprochen werden.