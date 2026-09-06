Unternehmen

Ratan Tata im Porträt: Das Auto war zu billig, um ein Erfolg zu werden

Ratan Tata wollte indischen Familien ein sicheres und bezahlbares Auto geben. Der Tata Nano wurde als billigstes Auto der Welt gefeiert, scheiterte aber an Image, Technikproblemen und enttäuschender Nachfrage. Das Porträt zeigt einen ungewöhnlich leisen Industriellen, der Jaguar Land Rover kaufte, Indien globaler machte und trotzdem bescheiden blieb.
Autor
Matej Štakul
06.09.2026 09:41
Aktualisiert: 07.09.2026 11:00
Lesezeit: 15 min
Ratan Tata im Porträt: Das Auto war zu billig, um ein Erfolg zu werden
Ratan Tata hat aus einem traditionellen indischen Unternehmenskonglomerat einen globalen Konzern gemacht und die indische Automobilindustrie zu einem der weltweit größten Akteure geführt. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum das billigste Auto der Welt für den indischen Industriellen Ratan Tata scheiterte.
  • Wie der zurückhaltende Manager mit dem Kauf von Jaguar Land Rover die Autoindustrie überraschte.
  • Weshalb der einflussreiche Konzernchef ein bescheidenes Leben abseits des Rampenlichts führte.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ratan Tata im Porträt: Das Auto war zu billig, um ein Erfolg zu werden
DWN
Unternehmen
Unternehmen Ratan Tata im Porträt: Das Auto war zu billig, um ein Erfolg zu werden
06.09.2026

Ratan Tata wollte indischen Familien ein sicheres und bezahlbares Auto geben. Der Tata Nano wurde als billigstes Auto der Welt gefeiert,...

Elektroschrott in Europa: Milliardenwerte bleiben ungenutzt
DWN
Technologie
Technologie Elektroschrott in Europa: Milliardenwerte bleiben ungenutzt
06.09.2026

Europas Elektroschrott enthält Rohstoffe im Wert von Milliarden Euro, doch ein Großteil bleibt ungenutzt. Eine neue Studie zeigt, wie...

Billigimporte aus China: Die EU zieht die Zollmauer hoch
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Billigimporte aus China: Die EU zieht die Zollmauer hoch
06.09.2026

Die EU verschärft ihre Zollregeln gegen die Flut kleiner Pakete aus China. Nach dem festen Drei-Euro-Zoll kommt ab November eine...

Shein an der Börse: Wer bei Fast Fashion jetzt vorn liegt
DWN
Finanzen
Finanzen Shein an der Börse: Wer bei Fast Fashion jetzt vorn liegt
05.09.2026

Der chinesische Konzern Shein hat sich an der Börse den größten Namen der Fast Fashion angeschlossen. Doch wie läuft es bei seinen...

37 Jahre alt und rund 15 Milliarden Euro schwer: Das ist Mario Draghis neuer Partner
DWN
Politik
Politik 37 Jahre alt und rund 15 Milliarden Euro schwer: Das ist Mario Draghis neuer Partner
05.09.2026

Der frühere EZB-Chef und ehemalige italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat sich mit einem irischen Tech-Milliardär...

Bahn-Sanierung ohne monatelange Vollsperrungen: VCD legt Gegenentwurf vor
DWN
Unternehmen
Unternehmen Bahn-Sanierung ohne monatelange Vollsperrungen: VCD legt Gegenentwurf vor
05.09.2026

Die Bahn will ihr marodes Schienennetz mit groß angelegten Generalsanierungen zuverlässiger machen. Doch das bisherige Konzept bringt...

Restaurant-Aktien: Zwei Wachstumswetten für die nächsten 20 Jahre
DWN
Finanzen
Finanzen Restaurant-Aktien: Zwei Wachstumswetten für die nächsten 20 Jahre
05.09.2026

Tech-Aktien gelten als erste Adresse für spektakuläres Wachstum. Doch zwei Restaurantketten aus den USA könnten Anlegern langfristig...

Deepal S05 im Test: Der Chinese, der keiner sein will
DWN
Unternehmen
Unternehmen Deepal S05 im Test: Der Chinese, der keiner sein will
05.09.2026

Der Deepal S05 kommt aus China, trägt aber deutlich europäische Züge. Entworfen wurde der Elektro-SUV in Turin, und genau das merkt man...