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Ratan Tata im Porträt: Das Auto war zu billig, um ein Erfolg zu werden

Ratan Tata wollte indischen Familien ein sicheres und bezahlbares Auto geben. Der Tata Nano wurde als billigstes Auto der Welt gefeiert, scheiterte aber an Image, Technikproblemen und enttäuschender Nachfrage. Das Porträt zeigt einen ungewöhnlich leisen Industriellen, der Jaguar Land Rover kaufte, Indien globaler machte und trotzdem bescheiden blieb.