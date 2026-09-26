Wirtschaft

Autoindustrie Slowakei: Der Autoriese ohne eigene Automarke

Kein anderes Land produziert gemessen an seiner Einwohnerzahl so viele Autos wie die Slowakei. Volkswagen, Kia, Porsche und Land Rover haben das Land zu einer europäischen Autowerkstatt gemacht, in der Beschäftigte deutlich mehr verdienen als im Landesdurchschnitt. Doch Elektroautos, chinesische Konkurrenz und die Abhängigkeit von ausländischen Konzernen stellen das Erfolgsmodell vor eine entscheidende Bewährungsprobe.