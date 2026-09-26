Finanzen

Ölpreis im Aufwärtsmodus: Während KI träumt, verdienen Ölkonzerne Milliarden

Der Ölpreis steigt rasant und stellt die Weltwirtschaft vor unbequeme Fragen. Teure Energie kann Inflation anheizen, Wachstum bremsen und die Notenbanken zu weiteren Zinsschritten zwingen. Gleichzeitig verdienen Ölkonzerne kräftig. Für Anleger stellt sich damit eine heikle Frage: Ist schwarzes Gold in diesem Jahr wertvoller als künstliche Intelligenz?
Autor
avtor
Jānis Šķupelis
26.09.2026 14:23
Lesezeit: 10 min
Ölpreis im Aufwärtsmodus: Während KI träumt, verdienen Ölkonzerne Milliarden
Öl schlägt KI: Wer jetzt am Energieschock verdient, ist wirklich interessant. (Bild: dpa) Foto: epa Masterson

Im Folgenden:

  • Warum Ölkonzerne die gehypten Aktien der künstlichen Intelligenz in diesem Jahr abhängen.
  • Wie der jüngste Ölpreissprung die globale Inflation anheizt und Notenbanken unter Zugzwang setzt.
  • Weshalb Energieaktien trotz des rasanten Kursanstiegs weiterhin als langfristiger Inflationsschutz gelten.

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Jānis Šķupelis
Jānis Šķupelis schreibt für Investoru Klubs, das lettische Investmentmedium und Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Seine Beiträge beschäftigen sich vor allem mit Aktienmärkten, Rohstoffen, Zentralbanken, Anlegerpsychologie und langfristigen Investmenttrends.
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