Unternehmen

Škoda Peaq im Test: Wenn die Reichweite ihrem Namen alle Ehre macht

Mit dem Škoda Peaq stellt die Marke ihr bislang größtes Elektroauto vor. Der SUV setzt auf hohe Reichweite, viel Innenraum, starke Assistenzsysteme und eine Batterie, die in dieser Größe bisher in keinem Škoda verbaut wurde.