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Škoda Peaq im Test: Wenn die Reichweite ihrem Namen alle Ehre macht

Mit dem Škoda Peaq stellt die Marke ihr bislang größtes Elektroauto vor. Der SUV setzt auf hohe Reichweite, viel Innenraum, starke Assistenzsysteme und eine Batterie, die in dieser Größe bisher in keinem Škoda verbaut wurde.
Autor
Matej Štakul
18.07.2026 11:00
Lesezeit: 5 min
Škoda Peaq im Test: Wenn die Reichweite ihrem Namen alle Ehre macht
Škoda Peaq bringt große Reichweite und viel Platz. (Foto: Matej Štakul)

Im Folgenden:

  • Warum Škoda bei seinem neuen Elektro-Flaggschiff Peaq auf eine rekordgroße Batterie setzt.
  • Weshalb Škoda bei dem neuen Elektro-SUV einen Einstiegspreis von rund 50.000 Euro ansetzt.
  • Wie das überdurchschnittliche Platzangebot und moderne Assistenzsysteme das neue Flaggschiff prägen.

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