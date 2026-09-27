Technologie

KI und Burnout: Warum ausgerechnet Entlastung krank machen kann

KI soll Beschäftigte entlasten, Routinearbeit übernehmen und Unternehmen produktiver machen. Doch ausgerechnet die neue Effizienz schafft Belastungen, die bislang kaum im Fokus standen: Beschäftigte müssen permanent lernen, entscheiden und sich neu orientieren. Welche sieben Risiken dadurch entstehen und warum Führungskräfte jetzt besonders gefordert sind.