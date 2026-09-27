Unternehmen

Horacio Pagani im Porträt: Seine Autos sind verkauft, bevor die Öffentlichkeit sie sieht

Horacio Pagani baut keine Autos für den Massenmarkt. Im vergangenen Jahr sollen es gerade einmal rund 50 gewesen sein, das günstigste Modell kostet etwa 2,5 Millionen Euro. Seine Kunden kaufen nicht nur Leistung, sondern Seltenheit.