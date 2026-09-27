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Horacio Pagani im Porträt: Seine Autos sind verkauft, bevor die Öffentlichkeit sie sieht

Horacio Pagani baut keine Autos für den Massenmarkt. Im vergangenen Jahr sollen es gerade einmal rund 50 gewesen sein, das günstigste Modell kostet etwa 2,5 Millionen Euro. Seine Kunden kaufen nicht nur Leistung, sondern Seltenheit.
Autor
Matej Štakul
27.09.2026 09:51
Lesezeit: 10 min
Horacio Pagani im Porträt: Seine Autos sind verkauft, bevor die Öffentlichkeit sie sieht
Vom Balsaholz zum Hypercar: Die Geschichte von Horacio Pagani. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie die Luxusmarke Pagani Autos verkauft, bevor die Öffentlichkeit sie überhaupt sieht.
  • Warum der Sohn eines Bäckers seine Karriere einst ganz unten bei Lamborghini begann.
  • Weshalb die Sportwagen von Horacio Pagani eher an handgefertigte Kunstwerke als an Autos erinnern.

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