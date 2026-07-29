Finanzen

BASF-Aktie: Chemiekonzern treibt Umbau voran – was das für Anleger bedeutet

Der Chemieriese BASF baut Stellen ab, kauft eigene Aktien zurück und reduziert seine Schulden. Gleichzeitig hält das Unternehmen trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten an seinem Kurs fest. Das scheint die Anleger zu überzeugen, die aktuellen BASF-News kommen an der Börse gut an. Sollten Sie als Anleger nun die BASF-Aktie kaufen?
Autor
avtor
Markus Gentner
29.07.2026 09:25
Aktualisiert: 29.07.2026 09:25
Lesezeit: 3 min
BASF-Aktie: Chemiekonzern treibt Umbau voran – was das für Anleger bedeutet
BASF-Aktie: Der Chemiekonzern treibt den Konzernumbau voran und startet ein neues Milliarden-Rückkaufprogramm. (Bild: DPA) Foto: Uwe Anspach

Im Folgenden:

  • Was ist der Grund für den BASF-Stellenabbau?
  • Wie wirkt sich das Milliarden-Rückkaufprogramm auf die BASF-Aktie aus?
  • Welche Risiken sieht BASF für die Weltwirtschaft?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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