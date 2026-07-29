Nordex-Aktie hebt ab: Starke Quartalszahlen übertreffen Erwartungen – Prognose bestätigt

Nordex-Aktie klettert: Überraschend hoher Gewinn im zweiten Quartal

Die Nordex-Aktie rückt nach der Vorlage der aktuellen Quartalsergebnisse in den Fokus der Anleger. Der Windturbinen-Hersteller (ISIN: DE000A0D6554) hat im zweiten Quartal überraschend viel verdient und damit die Erwartungen des Marktes übertroffen. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mehr als verdoppelte sich auf 224 Millionen Euro. Das lag über den Schätzungen der vom Unternehmen befragten Analysten.

Auch der Umsatz entwickelte sich besser als erwartet. Er stieg um 16,3 Prozent auf 2,18 Milliarden Euro beziehungsweise rund 2,2 Milliarden Euro und lag damit über dem Analystenkonsens von 2,089 Milliarden Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 10,3 Prozent nach 5,8 Prozent im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten lediglich mit einer Marge von 9,1 Prozent gerechnet. Damit lieferten die aktuellen Nordex-Zahlen in allen wesentlichen Kennziffern bessere Werte als vom Markt erwartet.

Nordex-Prognose bestätigt und Margenziel im Blick

Der Konzernüberschuss erhöhte sich auf 111 Millionen Euro und fiel damit mehr als dreimal so hoch aus wie im Vorjahr, als 31 Millionen Euro erzielt wurden. Konzernchef José Luis Blanco bestätigte die Jahresprognose und sieht das Unternehmen weiterhin auf Kurs, das mittelfristige Margenziel von 10 bis 12 Prozent zu erreichen. Zum Ende des ersten Halbjahres lag die Marge bereits bei 9,4 Prozent.

Für 2026 rechnet Nordex unverändert mit einem Umsatz von 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro. Die EBITDA-Marge soll zwischen 8 bis 11 Prozent liegen. Mittelfristig strebt das Unternehmen weiterhin Margen zwischen 10 und 12 Prozent an. Die aktuelle Nordex-Bilanz und die bestätigten Ziele unterstreichen die operative Entwicklung des Unternehmens.

Auftragseingänge sorgen für Rückenwind

Bereits zuvor hatte Nordex mit starken Auftragseingängen im Projektgeschäft überrascht. Wie bereits bekannt, verbesserte sich der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp ein Drittel. Zudem verzeichnete das Unternehmen unerwartet deutliche Steigerungen sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber dem Vorquartal.

Zur Jahresmitte belief sich der Orderbestand auf 11,6 Milliarden Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 31 Prozent. Als MDAX-Wert sieht sich Nordex damit nach Einschätzung des Managements weiter auf einem guten Weg, die mittelfristigen Ziele zu erreichen.

Nordex-Aktie aktuell: Kursentwicklung stark

Am Mittwoch zeigt sich die Nordex-Aktie vorbörslich deutlich fester, auf Tradegate hebt das Papier des Windanlagenbauers förmlich ab: Bei annähernd 40,00 Euro steigt die Nordex-Aktie aktuell 6,7 Prozent nach oben.

Auch langfristig konnten Anleger zuletzt von der positiven Entwicklung der Nordex-Aktie profitieren. Das Papier wurde vor einem Jahr an der Börse XETRA um 20,80 Euro gehandelt. Wer damals 100 Euro in den MDAX-Wert investiert hatte, besitzt heute 4,812 Anteile. Der Wert der ursprünglichen Investition wäre damit auf mehr als 192 Euro gestiegen. Das entspricht einem Plus von annähernd 92,7 Prozent. Der Nordex-Aktienkurs spiegelt damit die starke Entwicklung der vergangenen zwölf Monate wider. Die Marktkapitalisierung von Nordex beläuft sich derzeit auf rund 9,5 Milliarden Euro.

Starke Zahlen liefern Rückenwind für die Nordex-Aktie

Die aktuellen Quartalsergebnisse zeigen, dass Nordex operativ deutlich an Stärke gewonnen hat. Umsatz, EBITDA und Konzernüberschuss fielen höher aus als von Analysten erwartet. Gleichzeitig sorgt der kräftig gewachsene Auftragsbestand für eine solide Grundlage der kommenden Quartale. Dass das Management die Jahresprognose bestätigt und am mittelfristigen Margenziel festhält, unterstreicht den positiven Ausblick. Auch die Entwicklung der Aktie in den vergangenen zwölf Monaten verdeutlicht das gestiegene Vertrauen des Marktes. Ob sich dieser positive Trend fortsetzt, wird nun entscheidend davon abhängen, ob Nordex die hohe Profitabilität und das Wachstum dauerhaft sichern kann.