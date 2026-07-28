US-Marktbericht: Kurssturz bei Chip-Aktien setzt sich fort, während das Verbrauchervertrauen sinkt

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock)

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Uneinheitlicher Handelstag in New York

Die Indizes an der Wall Street zeigten sich am Dienstag uneinheitlich, während sich der Ausverkauf bei Chip-Aktien verschärfte und eine Reihe von Halbleiter- und KI-nahen Werten zweistellige Verluste erlitt.

Dies folgte auf Daten, wonach das Verbrauchervertrauen in den USA im Juli sank, da sich die Einschätzungen zum Arbeitsmarkt und zu den Geschäftsbedingungen verschlechterten.

Der technologielastige Nasdaq Composite gab um 0,22 Prozent auf 24.876,91 Punkte nach, während der Dow Jones Industrial Average nach einer Reihe positiver Quartalsergebnisse um 1,03 Prozent auf 52.747,53 Punkte zulegte.

Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 7.429,22 Punkten.

Halbleiter-Werte im Abwärtsstrudel

Chip-Aktien gerieten an der Wall Street schwer unter Druck, da sich der Ausverkauf angesichts von Sorgen über Chinas Fortschritte bei der modernen Chipherstellung verschärfte.

Dies belastete im Tagesverlauf auch die weltweiten Konkurrenten, während gleichzeitig die Besorgnis über die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms wuchs.

Danni Hewson von AJ Bell beschrieb den Tag als „einen weiteren harten Tag für Technologieaktien“.

„Die Nervosität angesichts der enormen Summen, die investiert werden, baut sich bereits seit Monaten auf. Anleger wollen unbedingt hören, wie diese gewaltigen Barmittel von Mega-Caps wie Microsoft und Meta genutzt wurden und – was noch wichtiger ist –, welche Renditen mit diesen Investitionen erzielt werden“, so Hewson.

Sandisk gehörte mit einem Einbruch von 14,2 Prozent zu den am härtesten getroffenen Werten, während Micron um 8,9 Prozent sank und AMD um 8,1 Prozent einbrach.

SK Hynix, deren Aktie erst seit Anfang Juli an der Wall Street gehandelt wird, verlor 9 Prozent, während Intel ebenfalls um 5,8 Prozent nachgab.

Der Branchenkollege KLA Corp brach im Vorfeld seiner nach Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen um 6,1 Prozent ein.

Verbraucherschwäche und starke Einzelwerte

Unterdessen sank das Verbrauchervertrauen in den USA im Juli, da sich die Einschätzungen zum Arbeitsmarkt und den Geschäftsbedingungen verschlechterten.

Zahlen des Conference Board zeigen, dass der Index des Verbrauchervertrauens um 1,4 Punkte auf 90,8 Punkte sank, nach 92,2 im Juni.

Der Lageindex, der die Einschätzung der aktuellen Marktlage durch die Verbraucher widerspiegelt, fiel um 3,6 Punkte auf 114,9 – den niedrigsten Stand seit 2021.

Visa legte im Vorfeld der Quartalszahlen um 1,2 Prozent zu, nachdem das Unternehmen den Abbau von 2.600 Stellen angekündigt hatte und Anleger gespannt auf die Veröffentlichung der Zahlen nach Börsenschluss blickten.

Apple legte spürbar zu, als der Konzern erstmals eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar erreichte und in den USA über den Zahlungsdienstleister Klarna ein Leasingprogramm für Geräte startete, das Kunden Monatspläne für iPhones, Macs, iPads und Apple Watches bietet. Die Aktie beendete den Handel mit einem Plus von 1 Prozent.

Coca-Cola legte um 5 Prozent zu, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben hatte.