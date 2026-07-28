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20.000 Euro für Loyalität: Warum ASML Mitarbeiter halten will

Das niederländische Unternehmen ASML spielt eine entscheidende Rolle für die weltweite Chip-Produktion, seine Aktie ist jedoch bereits recht teuer.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.07.2026 15:59
Aktualisiert: 28.07.2026 16:00
Lesezeit: 6 min
20.000 Euro für Loyalität: Warum ASML Mitarbeiter halten will
Lohnt es sich, die ASML-Aktie zu kaufen? (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum der Halbleiterkonzern ASML seinen Fachkräften hohe Prämien zahlt, um Abwerbungen zu verhindern.
  • Wie China mit einem geheimen Großprojekt das westliche Monopol bei Chipmaschinen brechen will.
  • Welche Risiken die hohe Bewertung der ASML-Aktie trotz hervorragender Wachstumszahlen birgt.

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