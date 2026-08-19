Finanzen

Eli Lilly, Novo Nordisk & Co.: Superpillen werden die Wirtschaft verändern - doch wer verdient daran?

Medikamente zur Gewichtsregulierung gelten als einer der größten Wachstumsmärkte der kommenden Jahrzehnte. GLP-1-Präparate könnten ganze Branchen verändern. Doch Patente und neue Konkurrenz entscheiden darüber, wer am Ende wirklich verdient.