Finanzen

Weltweite Schulden mit Gold tilgen? Dann müsste es 400.000 Dollar kosten

Die Goldpreise erreichen 2026 Rekordstände. Doch was wäre, wenn Staaten ihre Schulden theoretisch mit ihren Goldreserven decken wollten? Die Rechnung führt zu extremen Ergebnissen: Für Deutschland wären rund 29.000 Dollar je Unze nötig, für die USA mehr als 150.000 und für Großbritannien sogar über 400.000 Dollar. Eine wirtschaftlich unrealistische, aber aufschlussreiche Rechenübung.