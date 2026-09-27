Finanzen

Weltweite Schulden mit Gold tilgen? Dann müsste es 400.000 Dollar kosten

Die Goldpreise erreichen 2026 Rekordstände. Doch was wäre, wenn Staaten ihre Schulden theoretisch mit ihren Goldreserven decken wollten? Die Rechnung führt zu extremen Ergebnissen: Für Deutschland wären rund 29.000 Dollar je Unze nötig, für die USA mehr als 150.000 und für Großbritannien sogar über 400.000 Dollar. Eine wirtschaftlich unrealistische, aber aufschlussreiche Rechenübung.
Autor
avtor
Michał Kubicki
27.09.2026 13:41
Lesezeit: 17 min
Weltweite Schulden mit Gold tilgen? Dann müsste es 400.000 Dollar kosten
Schulden gegen Gold: Diese Preise wären für Deutschland, USA und Co. nötig. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum der Goldpreis auf 29.000 Dollar steigen müsste, um Deutschlands Schulden zu tilgen.
  • Wie eine Neubewertung der US-Goldreserven über eine Billion Dollar freisetzen könnte.
  • Welche fatalen Folgen ein historisches Experiment Frankreichs mit goldgedeckten Staatsanleihen hatte.

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Michał Kubicki

***

Die Börse begleitet Michał Kubicki schon seit seinem Studium der Finanz- und Rechnungswissenschaften in Lublin; später vertiefte er sein Wissen im Investmentbanking an der Warschauer SGH. Heute arbeitet er im Marktressort von Bankier.pl und steuert für die DWN gelegentlich Gastbeiträge zu Aktien, Finanzmärkten und Unternehmen bei.

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