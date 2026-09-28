Politik
Kommentar

Europa schließt Fabriken und träumt von strategischer Autonomie

Da es keine Antwort auf die heute und jetzt hohen Energiepreise gibt, zu denen auch die Politik der EU beigetragen hat, verkauft Ursula von der Leyen uns humanitären Kitsch und instrumentalisiert Leid.
Autor
avtor
Simona Toplak
28.09.2026 16:02
Lesezeit: 8 min
Europa schließt Fabriken und träumt von strategischer Autonomie
Simona Toplak, Chefredakteurin beim slowenischen Finanzportal Finance.si. (Foto: Aleš Beno/Finance.si)

Im Folgenden:

  • Warum die extremen Energiepreise die europäische Grundstoffindustrie in die Knie zwingen.
  • Weshalb fast die Hälfte der strategischen EU-Rohstoffprojekte akut vom Scheitern bedroht ist.
  • Wie ausufernde Bürokratie und hohe Kosten die Reindustrialisierung Europas im Keim ersticken.

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avtor1
Simona Toplak

Simona Toplak ist Chefredakteurin der slowenischen Wirtschaftszeitung Casnik Finance.

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