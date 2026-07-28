Finanzen

Goldpreis aktuell: Edelmetall fällt vor Fed-Entscheid Richtung 4.000 Dollar – wie geht es weiter?

Der Goldpreis steht am Dienstag unter Druck. Vor der Fed-Zinsentscheidung rückt er wieder näher an die Marke von 4.000 Dollar. Anleger wägen derzeit die nachlassende Krisenangst und volatile Rohstoffmärkte ab. Doch ist der Rücksetzer beim Goldpreis aktuell nur eine Korrektur oder der Beginn einer neuen Schwächephase?
Autor
avtor
Markus Gentner
28.07.2026 13:13
Lesezeit: 2 min
Goldpreis aktuell: Edelmetall fällt vor Fed-Entscheid Richtung 4.000 Dollar – wie geht es weiter?
Der Goldkurs steht unter Druck: Märkte blicken auf Zinssignale aus den USA. (Bild: ChatGPT)

Goldpreis aktuell vor Fed-Sitzung um 4.000 Dollar

Der Goldpreis steht am Dienstag unter Druck. Das Edelmetall notierte am frühen Nachmittag bei rund 4.030 US-Dollar je Feinunze und verlor damit etwa 1,2 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Montag. In Euro liegt der Goldpreis aktuell bei rund 3.545 Euro je Feinunze – ein Minus von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschlusskurs.

Anleger blicken nun vor allem auf die US-Notenbank Fed und die weitere Zinsentwicklung. Für Goldanleger dürfte der Fed-Zinsentscheid am Mittwochabend deutscher Zeit besonders wichtig werden, denn einige Experten spekulieren bereits über eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank.

Fed-Zinsentscheid bremst Kauflaune und belastet Goldpreis aktuell

Der Goldpreis nähert sich nun wieder der psychologisch wichtigen Marke von 4.000 US-Dollar. Der Rückgang kommt in einer Phase erhöhter Zurückhaltung an den Rohstoffmärkten. Im Mittelpunkt steht die zweitägige Sitzung der US-Notenbank, deren Zinsentscheidung für Mittwoch erwartet wird. Die Märkte preisen die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am Dienstag inzwischen mit 35,8 Prozent ein, wie CME FedWatch errechnet hat. Laut Wall Street Journal sei die marktimplizierte Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung sogar auf 38 Prozent gestiegen, nach 31,5 Prozent am Montag – für den Goldpreis aktuell keine gute Nachrichten. Höhere Zinsen oder ein straffer Ton der Fed gelten üblicherweise als Belastung für die Goldpreis-Entwicklung, weil das Edelmetall keine laufenden Erträge abwirft. Steigende Anleiherenditen erhöhen damit die Opportunitätskosten für Anleger.

Zusätzlich hat die jüngste Entspannung im Konflikt zwischen den USA und Iran den Sicherheitsbedarf am Markt etwas gedämpft. Gold profitiert normalerweise von geopolitischer Unsicherheit. Wenn akute Krisensorgen abnehmen, lässt auch ein Teil der Nachfrage nach sicheren Anlagen nach. Die USA haben ihre militärischen Angriffe auf den Iran reduziert und teilweise sogar komplett eingestellt.

Allerdings könnte dieser Zustand nur die Ruhe vor dem Sturm sein: Laut mehrerer Medienberichte und Geheimdienstinformationen aus Pakistan, scheint die US-Regierung eine Bodenoffensive im Iran vorzubereiten. Kommt es wirklich dazu, dürfte ein solches Szenario den Goldpreis mittelfristig wieder nach oben treiben – mutige Anleger können also den kleinen Rücksetzer beim Goldpreis zum Einstieg nutzen und Gold kaufen.

Goldpreis-Entwicklung bleibt offen: Korrektur oder Beginn neuer Schwäche?

Kurzfristig bleibt die Lage dennoch nicht eindeutig. Auf Monatssicht liegt der Goldpreis im Juli in Dollar noch leicht im Plus. Das deutet darauf hin, dass der aktuelle Rücksetzer bislang eher eine Korrektur innerhalb einer Seitwärtsbewegung ist als ein klarer Bruch des Markttrends.

Für Anlegerinnen und Anleger bleibt die Zone um 4.000 Dollar wichtig. Kann der Goldkurs diese Marke behaupten, dürfte der Markt weiter auf Signale der Fed, die Entwicklung der US-Renditen und die Lage am Ölmarkt schauen. Ein deutlich restriktiver Ton der Notenbank könnte den Goldpreis weiter belasten. Bleiben die Zinssorgen dagegen begrenzt oder flammt geopolitische Unsicherheit erneut auf, könnte Gold wieder Unterstützung finden.

Fazit: Der Goldpreis aktuell zeigt Schwäche, aber keinen Ausverkauf. Entscheidend für die weitere Goldpreis-Entwicklung dürfte nun sein, ob die Fed die Zinserwartungen weiter nach oben treibt oder den Märkten Spielraum für eine Stabilisierung lässt.

Fazit: Goldpreis bleibt im Spannungsfeld der Fed

Der aktuelle Rückgang beim Goldpreis ist noch kein klares Signal für eine Trendwende, zeigt aber die Nervosität am Markt. Solange die Fed mit höheren Zinsen droht oder zumindest einen straffen Kurs andeutet, bleibt das Edelmetall anfällig für weitere Rücksetzer. Gleichzeitig sprechen geopolitische Unsicherheiten und die Suche nach Stabilität weiterhin für eine Grundnachfrage nach Gold. Entscheidend wird nun, ob die Marke von 4.000 Dollar hält. Anleger sollten daher weniger auf einzelne Kursausschläge achten, sondern auf die kommenden Zinssignale, den Dollar und die Entwicklung der globalen Risikostimmung.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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