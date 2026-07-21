Finanzen

Goldpreis aktuell: Edelmetall über Marke von 4.000 Dollar – Zinsausblick bleibt Belastungsfaktor

Der Goldpreis erholt sich am Dienstag spürbar. Eine Feinunze Gold kostete im frühen Handel annähernd 4.060 US-Dollar. Damit bleibt das Edelmetall über der psychologisch wichtigen Marke von 4.000 Dollar, der kurzfristige Trend bleibt allerdings weiter von Zins- und Dollarbewegungen geprägt ist.
Autor
avtor
Markus Gentner
21.07.2026 08:37
Aktualisiert: 21.07.2026 08:37
Lesezeit: 2 min
Goldpreis aktuell: Edelmetall über Marke von 4.000 Dollar – Zinsausblick bleibt Belastungsfaktor
Dollar, Renditen und Fed-Erwartungen bestimmen weiter die Goldpreis-Entwicklung. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum steigt der Goldpreis trotz hoher US-Renditen?
  • Welche Rolle spielt der starke US-Dollar für den Goldpreis aktuell?
  • Wo liegen kurzfristige Chancen für Anleger?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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