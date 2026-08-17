Wirtschaft

Dax-Konzerne: Rekordgewinne und Personalabbau  

Trotz Rekordgewinnen von 52,6 Milliarden Euro bauen Deutschlands größte Börsenkonzerne massiv Stellen ab. Während die Rüstungsindustrie boomt, sinkt die Beschäftigung in der Autoindustrie. Wer profitiert - und wer verliert.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
17.08.2026 14:23
Lesezeit: 2 min
Dax-Konzerne: Rekordgewinne und Personalabbau  
Die 40 Dax-Konzerne verdienen in Summe so viel wie noch nie. Gleichzeitig werden in der Industrie Tausende Stellen abgebaut. (Foto: dpa) Foto: Andreas Arnold

Im Folgenden:

  • Warum die Dax-Konzerne trotz neuer Rekordgewinne tausende Arbeitsplätze abbauen.
  • Welche Branchen die Dax-Gewinne antreiben und warum die Autobranche massiv verliert.
  • Weshalb das starke Umsatzwachstum der deutschen Großkonzerne primär im Ausland erzielt wird.

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