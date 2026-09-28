Finanzen

US-Märkte im Überblick: Wall Street schließt im Minus, während sich der Anleiheausverkauf fortsetzt

Spannung an den Finanzmärkten: Erfahren Sie, welche entscheidenden Faktoren die Wall Street heute in Atem hielten.
Autor
Bonnier Investor
28.09.2026 22:13
Lesezeit: 1 min
US-Märkte im Überblick: Wall Street schließt im Minus, während sich der Anleiheausverkauf fortsetzt
Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Geopolitische Sorgen und Zinsängste belasten die Aktienmärkte

Alle drei großen US-Indizes schlossen am Montag im Minus, da die Aussichten auf eine Einigung zur Wiederöffnung der Straße von Hormus weiterhin ungewiss blieben und die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auf einen Stand stieg, der seit Juli 2007 nicht mehr erreicht wurde.

Die Ölpreise zeigten sich volatil, während die Anleger widersprüchliche Meldungen über den Fortgang der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran abwogen.

Rohöl der Sorte Brent kletterte am Montagmorgen nach der Ablehnung eines iranischen Vorschlags zur Wiederöffnung der Wasserstraße durch US-Präsident Donald Trump um 3,5 Prozent auf ein Hoch von fast 109 US-Dollar pro Barrel.

Die internationale Öl-Referenzmarke fiel im späteren Handelsverlauf wieder auf 105,28 US-Dollar pro Barrel zurück, nachdem CNN berichtet hatte, dass Trump offen für Sanktionserleichterungen für den Iran im Gegenzug für Fortschritte bei einem Atomabkommen sei.

Anleiherenditen klettern weiter in die Höhe

Die Anleiherenditen blieben auf erhöhtem Niveau, wobei die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihe ein Intraday-Hoch von 5,272 Prozent erreichte – ihren höchsten Stand seit Juli 2007 –, bevor sie wieder leicht auf 5,241 Prozent zurückging.

Auch die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe schoss in die Höhe und stieg auf über 5,5 Prozent, womit sie sich ihrem höchsten Stand seit 2004 näherte.

Technologieaktien schwächeln trotz starkem Signal von Nvidia

Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,77 Prozent und schloss bei 7.683,93 Punkten, während der technologielastige Nasdaq um 0,92 Prozent auf 26.820,38 Zähler nachgab. Der Dow Jones Industrial Average sank ebenfalls um 0,67 Prozent auf 51.481,10 Punkte.

Chipaktien und KI-bezogene Werte verzeichneten am Montag auf breiter Front Verluste, wobei Advanced Micro Devices und Marvell Technology um 4 Prozent beziehungsweise 3,83 Prozent nachgaben.

Intel rutschte um 5,67 Prozent ab, während Meta um fast 4,8 Prozent nachgab, nachdem die Aktie in der Vorwoche nach der Vorstellung ihres KI-Assistenten Muse um 13 Prozent nach oben geschnellt war.

Amazon und Microsoft fielen um 1,4 Prozent bzw. 1,35 Prozent.

Nvidia trotzte jedoch dem Trend bei den Technologieaktien und legte um 1,68 Prozent zu, nachdem das Unternehmen den Start eines Aktienrückkaufprogramms im Wert von 150 Milliarden US-Dollar (132 Milliarden Euro) angekündigt hatte.

Die Ankündigung wurde vom Markt positiv aufgenommen. Es ist der größte Aktienrückkauf aller Zeiten und stellt den bisherigen Rekordhalter Apple in den Schatten, der im Mai 2024 Aktien im Wert von 110 Milliarden US-Dollar zurückgekauft hatte.

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