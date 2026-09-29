Frankreich Staatsverschuldung: Die nächste Gefahr für die Eurozone

Krzysztof Kolany ist Analyst bei Puls Biznesu und beschäftigt sich mit der Warschauer Börse ebenso wie mit den internationalen Finanzplätzen New York, London und Frankfurt. Puls Biznesu ist ein Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Seine Schwerpunkte liegen auf Edelmetallmärkten, Zentralbankpolitik, Aktien, Devisen und Rohstoffen. Für seine wirtschaftsjournalistische Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem dreimal mit dem renommierten W.-Grabski-Preis der polnischen Nationalbank sowie als Heros des Kapitalmarkts 2016.