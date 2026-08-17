Technologie

Russlands Starlink-Kopie ist weiter als erwartet

Russland arbeitet schneller als erwartet an einem eigenen Satellitennetz nach dem Vorbild von Starlink. Das System Rasswet hat bereits erste Satelliten im Orbit. Die Ukraine warnt, dass die neue Kommunikationsinfrastruktur russische Angriffe gefährlicher machen könnte.
Autor
Lovisa Olovsson
17.08.2026 15:31
Lesezeit: 7 min
Russlands Starlink-Kopie ist weiter als erwartet
Moskaus Antwort auf Starlink alarmiert Kiew. (Foto: dpa) Foto: ---

Im Folgenden:

  • Wie Russland den Aufbau seines eigenen Satellitennetzwerks Rasswet beschleunigt.
  • Warum die Ukraine vor den militärischen Gefahren des russischen Weltraumprojekts warnt.
  • Weshalb Kiew eine weit entfernte Fabrik für russische Trägerraketen gezielt angreift.

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