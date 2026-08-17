Technologie

Russlands Starlink-Kopie ist weiter als erwartet

Russland arbeitet schneller als erwartet an einem eigenen Satellitennetz nach dem Vorbild von Starlink. Das System Rasswet hat bereits erste Satelliten im Orbit. Die Ukraine warnt, dass die neue Kommunikationsinfrastruktur russische Angriffe gefährlicher machen könnte.