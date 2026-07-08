Finanzen

Goldpreis: Warum Anleger der Erholung nicht trauen sollten

Gold hat sich Anfang Juli kurz zurückgemeldet, doch der Absturz sitzt tief: Höhere US-Zinsen, ein starker Dollar und nervöse ETF-Anleger setzen den Goldpreis weiter unter Druck. Während spekulatives Kapital den Rückzug antritt, kaufen Zentralbanken unbeirrt zu. Für Anleger stellt sich nun die entscheidende Frage, ob Gold vor einer neuen Rally steht oder ob die jüngste Erholung nur eine Pause vor dem nächsten Rückschlag war.