Finanzen

Kreditkarten vor dem Aus: Mastercard plant den radikalen Umbau

Kreditkartennummern könnten beim Onlinekauf schon bald der Vergangenheit angehören. Mastercard will Europas digitale Zahlungen bis 2030 vollständig tokenisieren und damit sicherer und bequemer machen. Doch die Abhängigkeit von Smartphones, biometrischen Daten und funktionierenden Stromnetzen schafft zugleich neue Risiken für Verbraucher und Gesellschaft.
Autor
avtor
Thomas Ziegler
25.07.2026 08:45
Lesezeit: 8 min
Kreditkarten vor dem Aus: Mastercard plant den radikalen Umbau
Mastercard will Europas Onlinezahlungen bis 2030 vollständig tokenisieren. (Foto: dpa | Fabian Sommer) Foto: Fabian Sommer

Im Folgenden:

  • Warum Mastercard Kreditkartennummern bis 2030 aus dem Onlinehandel verbannen will.
  • Wie Tokenisierung Zahlungen sicherer macht und sensible Kartendaten schützt.
  • Welche Folgen die neue Zahlungstechnik für Verbraucher in Deutschland haben könnte.

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Thomas Ziegler
Thomas Ziegler ist Journalist bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit dänischer Perspektive auf Finanzmärkte, Zahlungsverkehr und digitale Geschäftsmodelle.
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