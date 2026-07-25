Finanzen

Kreditkarten vor dem Aus: Mastercard plant den radikalen Umbau

Kreditkartennummern könnten beim Onlinekauf schon bald der Vergangenheit angehören. Mastercard will Europas digitale Zahlungen bis 2030 vollständig tokenisieren und damit sicherer und bequemer machen. Doch die Abhängigkeit von Smartphones, biometrischen Daten und funktionierenden Stromnetzen schafft zugleich neue Risiken für Verbraucher und Gesellschaft.