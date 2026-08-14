Wirtschaft

Deutschland: Insolvenzen bei Firmen sinken erstmals seit Februar

Deutschlands Pleitewelle zeigt erstmals seit Monaten ein kleines Zeichen der Entspannung. Doch hinter dem Rückgang im Mai verbirgt sich ein deutlich schwierigeres Gesamtbild: Besonders einige Branchen kämpfen weiterhin mit zahlreichen Insolvenzen.